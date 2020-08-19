Сборная Азербайджана с победы стартовала на шахматной онлайн-Олимпиаде.

В 1-м туре наша команда победила Нидерланды со счетом 3,5:2,5. Несмотря на то, что на первой доске Шахрияр Мамедъяров проиграл Анишу Гири, а Вугар Асадли уступил Максу Вармердаму, благодаря победам Теймура Раджабова, Гюнай Мамедзаде и Ханым Баладжаевой сборной Азербайджана удалось победить. Теймур, Гюнай и Ханым одолели соответственно Йордена Ван Фореста, Пен Чжаоцинь и Махтелд Ван Форест. Еще одна партия, в которой Гюльнар Мамедова играла с Анне Хааст, завершилась вничью.

Таким образом, после 1-го тура у Азербайджана 2 очка. Наша команда делит 2-4-е места с Венгрией и Казахстаном, уступая по дополнительным показателям только Норвегии.

Во 2-м туре, который начнется в 16:00 по бакинскому времени, сборная Азербайджана сыграет с Венгрией.

* * * 14:48

Сегодня сборная Азербайджана по шахматам начинает выступление на первой в истории онлайн-Олимпиаде. Наша команда будет играть в Топ-дивизионе с участием 40 сильнейших стран.

Сборная Азербайджана попала в группу «B» вместе с шахматистами Венгрии, ЮАР, Украины, Словакии, Казахстана, Испании, Норвегии, Франции и Нидерландов.