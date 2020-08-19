Азербайджан с победы стартовал на шахматной Олимпиаде обновлено 15:55
Сборная Азербайджана с победы стартовала на шахматной онлайн-Олимпиаде.
В 1-м туре наша команда победила Нидерланды со счетом 3,5:2,5. Несмотря на то, что на первой доске Шахрияр Мамедъяров проиграл Анишу Гири, а Вугар Асадли уступил Максу Вармердаму, благодаря победам Теймура Раджабова, Гюнай Мамедзаде и Ханым Баладжаевой сборной Азербайджана удалось победить. Теймур, Гюнай и Ханым одолели соответственно Йордена Ван Фореста, Пен Чжаоцинь и Махтелд Ван Форест. Еще одна партия, в которой Гюльнар Мамедова играла с Анне Хааст, завершилась вничью.
Таким образом, после 1-го тура у Азербайджана 2 очка. Наша команда делит 2-4-е места с Венгрией и Казахстаном, уступая по дополнительным показателям только Норвегии.
Во 2-м туре, который начнется в 16:00 по бакинскому времени, сборная Азербайджана сыграет с Венгрией.
* * * 14:48
Сегодня сборная Азербайджана по шахматам начинает выступление на первой в истории онлайн-Олимпиаде. Наша команда будет играть в Топ-дивизионе с участием 40 сильнейших стран.
Сборная Азербайджана попала в группу «B» вместе с шахматистами Венгрии, ЮАР, Украины, Словакии, Казахстана, Испании, Норвегии, Франции и Нидерландов.
Сегодня будут сыграны первые три тура. В 15:00 по бакинскому времени Азербайджан сыграет с Нидерландами, в 16:00 – с Венгрией, а в 17:00 – с ЮАР.
40 команд будут поделены на четыре группы. По три лучшие сборные из каждой десятки выйдут в плей-офф. Победители групп напрямую попадут в четвертьфинал, а сборные, занявшие 2-е и 3-е места, сыграют в 1/8 финала.
По правилам, установленным ФИДЕ, на Олимпиаде в каждой команде должно быть по шесть основных игроков, два из которых обязательно должны быть женского пола. Помимо этого, каждой сборной необходимо заявить шахматиста и шахматистку младше 20 лет.
Основной состав сборной Азербайджана: Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Вугар Асадли и Ханым Баладжаева. Резервисты: Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Тюркян Мамедъярова, Ульвия Фаталиева, Айдын Сулейманлы и Говхар Бейдуллаева.
Капитанами назначены Эльтадж Сафарли и Рагим Гасымов.