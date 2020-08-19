Полиция Турции допросила криминальных авторитетов 25-летнего Хагана Зейналова (Хан Ахмедлинский) и 26-летнего Амира Ахмедли, которые обвиняются в убийстве вора в законе Надира Салифова. Об этом пишет турецкая газета Hurriyet.

В своих показаниях Хан Ахмедлинский заявил, что убил Надира Салифова из-за неприязни.

«Я его вообще не любил. Мы вместе росли, я был его телохранителем. Я выполнял эту работу, хотя он мне не нравился. Поэтому я его и убил», - сказал задержанный.

Хаган Зейналов также добавил, что в момент убийства его пособник Амир Ахмедли ждал его в машине.

Напомним, что в ночь на 20 августа в Анталье в пятизвездочном отеле Alva donna exclusive hotel spa выстрелами в голову был убит азербайджанский криминальный авторитет, вор в законе Надир Салифов. Убийцей Надира Салифова является другой криминальный авторитет из Азербайджана по прозвищу Хан.

Отметим, что незадолго до смерти Лоту Гули убийца распространил в соцсетях видео, на котором видно, как Лоту Гули шел впереди Хана Ахмедлинского.

Совершив расправу, убийца покинул номер. Внизу его уже ждал автомобиль. Убийца и его сообщник были задержаны сотрудниками полиции на трассе Анталья - Денизли.