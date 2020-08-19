Сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч против национальной команды Словении, сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт АФФА.

Игра должна состояться 10 ноября в столице Словении Любляне. Матч со словенцами пройдет перед двумя заключительными играми сборной Азербайджана в Лиге наций. 14 ноября подопечные Джанни Де Бьязи встретятся в Баку с Черногорией, а 17 ноября проведут последнюю игру в Люксембурге.

Напомним, что сборная Азербайджана выступит в Лиге «С». В 1-м туре 5 сентября на Бакинском Олимпийском стадионе наши футболисты должны принять сборную Люксембурга, 8 сентября - сыграть в Никосии с Кипром. В октябре сборную Азербайджана ждут игры с Черногорией (10 октября, Подгорица) и Кипром (13 октября, Баку).