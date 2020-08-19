Еще один соперник для сборной Азербайджана по футболу Матч состоится 10 ноября
Сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч против национальной команды Словении, сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт АФФА.
Игра должна состояться 10 ноября в столице Словении Любляне. Матч со словенцами пройдет перед двумя заключительными играми сборной Азербайджана в Лиге наций. 14 ноября подопечные Джанни Де Бьязи встретятся в Баку с Черногорией, а 17 ноября проведут последнюю игру в Люксембурге.
Напомним, что сборная Азербайджана выступит в Лиге «С». В 1-м туре 5 сентября на Бакинском Олимпийском стадионе наши футболисты должны принять сборную Люксембурга, 8 сентября - сыграть в Никосии с Кипром. В октябре сборную Азербайджана ждут игры с Черногорией (10 октября, Подгорица) и Кипром (13 октября, Баку).