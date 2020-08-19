Известного футболиста арестовали за нападение на полицейских

Как сообщает Daily Mail, защитник сборной Англии находился в компании своих друзей на греческом острове Миконос, где у них возник конфликт с группой других отдыхающих. К инциденту, который произошел у одного из баров в ночь на пятницу, подоспела полиция, на которую в итоге переключился Магауйар вместе с приятелями.

Отмечается, что полицейские получили от группы лиц, в которую входил футболист, удары руками и ногами. В результате Магауайр с друзьями были доставлены в полицейский участок. В пятницу им будет предъявлено "обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах".