В Ливии объявили о прекращении военных действий

Признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о перемирии. Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что ПНС немедленно начинает соблюдать режим прекращении огня и приостанавливает все военные операции на территории Ливии. Глава ПНС Файез Саррадж призвал к демилитаризации города Сирт.

По словам премьер-министра, режим перемирия вступит в силу после демилитаризации Сирта и Джуфры. В ПНС также призвали к проведению выборов президента и парламента в марте 2021 года.

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