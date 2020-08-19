Европейская экономика передумала восстанавливаться

Восстановление экономики еврозоны после самого глубокого спада в истории замедлилось в августе, особенно в сфере услуг. Об этом пишет CNBC.

Многие карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, были сняты, поэтому уровень деловой активности в прошлом месяце рос самыми быстрыми темпами с середины 2018 года. Однако в некоторых европейских странах случился повторный всплеск заболеваемости, из-за чего снова были введены ограничения.

Индекс IHS Markit, который является показателем экономического здоровья, упал с 54,9 до 51,6 пункта в августе. Восстановление потеряло импульс из-за слабого спроса, люди передумали тратить деньги, отметил директор по экономике IHS Markit Эндрю Харкер. Индекс занятости снизился до 47,7 с 47,9. Европе для полного восстановления после самой глубокой рецессии потребуется два года или больше, уверены эксперты.