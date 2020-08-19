Минтруда начало выдачу 190 манатов

С 21 августа началась выдача средств лицам, имеющим право на получение единовременной выплаты (190 манатов) по 13 городам и районам, где введен особый карантинный режим. Как сообщает haqqin.az, об этом сказал пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

По словам Талыбова, средства перечисляются на банковские карты, выданные в мае банками для получения гражданами единовременных выплат. В течение завтрашнего дня планируется полностью завершить процесс перечисления выплат.

Представитель министерства подчеркнул, что единовременные выплаты охватывают 278 тысяч безработных и малообеспеченных лиц с неформальной занятостью, потерявших работу в период особого карантинного режима.