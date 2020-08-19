Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Беларуси

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Беларуси, итоги своих международных телефонных контактов, а также результаты российско-американских консультаций по стратегической стабильности, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Президент обстоятельно проинформировал участников совещания о серии своих телефонных международных контактов, состоявшихся на этой неделе и касавшихся по большей части ситуации в Беларуси", - отметил Песков.

"Была акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в белорусские дела и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами", - добавил пресс-секретарь росийского лидера.

Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что "также в ходе совещания затрагивались итоги недавно завершившихся российско-американских консультаций по вопросам стратегической стабильности и контроля за вооружениями".