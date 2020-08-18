Renessans Palace предложил жильцам широкие возможности для парковки
Крупнейший жилой комплекс премиум-класса в Азербайджане Renessans Palace предоставляет широкие возможности парковки как внутри, так и снаружи комплекса.
Renessans Palace, основанный на концепции «Двор без автомобилей», запрещает парковать автомобили во дворе, но это не является проблемой для жителей или гостей. Подземный паркинг на 1 550 мест позволит полностью и безопасно разместить автомобили. Также с помощью установленных в трехэтажном паркинге усилителей сотовой связи обеспечена бесперебойная мобильная связь для жителей.
Созданная Renessans Palace удобная система внешнего паркинга по всему периметру комплекса вместительностью в 120 автомобилей, предназначена не только для жителей самого комплекса, но и гостей, а также работающих в округе.
Renessans Palace построен в соответствии со всеми требованиям качества, инфраструктуры, услуги и другими требованиями премиум-класса. Состоит из четырех корпусов, двадцати подъездов и более 1000 квартир. Высота квартир выше стандартных трех метров и достигает 3,35 метра. На каждом этаже максимум четыре квартиры, в каждом подъезде для удобства жителей функционируют три скоростных лифта марки Mistubishi. Особое внимание уделено также безопасности комплекса.
Если и вы хотите стать частью истории, созданной Renessans Palace, позвоните по этим номерам: *0099 и 050 715 88 88.