Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа и к 2023 году начнет его применение, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступление которого транслируют турецкие СМИ.

«Это событие исторического масштаба. Мы обнаружили в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение природного газа. Объемы составляют 320 млрд кубометров. К 2023 году мы планируем поставлять его нашим гражданам», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что Турция решительно настроена решить проблему с энергетикой в стране. Турция будет продолжать идти к своим целям, не посягая на чьи-либо права, но и не позволяя попирать собственные.