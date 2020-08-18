Таможенники рассказали, как борются с коронавирусом

В рамках мер по борьбе с коронавирусом, таможенные органы ведут борьбу на переднем фронте. С первых дней пандемии Государственный таможенный комитет проводит комплексные меры на таможенно-пропускных пунктах с целью предотвратить большее распространение вируса. Как заявил haqqin.az начальник Главного управления по организации работы таможенно-пропускных пунктов Госкомтаможни Шахин Алескеров, все транспортные средства, прибывающие на территорию страны, проходят три этапа дезинфекции.

Для этого на таможенно-пропускных пунктах установлено специальное стационарное оборудование. В то же время, специально обученные сотрудники при помощи переносного оборудования проводят дезинфекцию кабин транспортных средств. Все таможенники, работающие на таможенно-пропускных пунктах, обеспечены спецодеждой и обучены правилам ее безопасного использования.

Прибыв на территорию Азербайджана, водители транспортных средств проходят лабораторное обследование и берутся под карантинный контроль до тех пор, пока не станут известны результаты их анализов.

В то же время, водители транспортных средств, проходящих транзитом через территорию Азербайджана, сопровождаются сотрудниками дорожной полиции при условии, что они не будут покидать транспортное средство. Транспортные средства обеспечиваются необходимым топливом, которого хватит, чтобы доехать до пункта назначения.

В случае, если при обследовании у водителей транспортных средств, проезжающих транзитом через территорию Азербайджана, обнаружатся признаки коронавируса, то их возвращают обратно, заведомо уведомив соответствующие органы страны, из которой они приехали.