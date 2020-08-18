В Малайзии построят острова будущего

В штате Пинанг на юге Малайзии решили построить острова будущего. Они получат название BiodiverCity. Проект планируют осуществить к 2030 году. По сообщению ArchDaily, к этому времени на островах оборудуют пляжи, парки, образовательные центры, а также водный, воздушный и наземный транспорт, пишет Лента.ру.

BiodiverCity общей площадью 18 миллионов квадратных метров будет состоять из трех больших групп островов. Там разместят образовательные центры, исследовательские институты и парки. Рядом будет находиться оазис — архипелаг с плавучими домами и террасами.

По задумке, на островах люди должны гармонично сосуществовать с природой. Для этого на них сделают сеть «экологичных коридоров», которые свяжут между собой разные районы BiodiverCity. Также на островах появится пляжная линия длиной около пяти километров и набережная протяженностью 25 километров. Вся территория будет максимально пешеходной. Тем не менее, согласно проекту, также разработают сеть общественного транспорта.

Автором проекта выступает датско-малайзийская группа архитектурных бюро — BIG, Hijjas и Ramboll. Эксперты отмечают, что BiodiverCity станет современной мультимодальной средой для передвижения людей.