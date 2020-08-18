Региональное управление по обеспечению и продаже электроэнергии в Аране проводит широкомасштабные работы по обновлению и перестройке электрических сетей в Карабахе рядом с линией соприкосновения войск. Эти работы проводятся в целях улучшения снабжения потребителей электроэнергией, устранения проблем в обеспечении подачи электроэнергии местным жителям и вынужденным переселенцам.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО «Азеришыг», в настоящее время увеличена мощность 35/10 кВ подстанции Böyük Bəhmənli, расположенной на территории Физулинской электросети. Эта подстанция обеспечивает электроэнергией до 20 тысяч жителей, в том числе и 4 села, в которых живут вынужденные переселенцы. Также эта подстанция обеспечивает электроэнергией насосную станцию, обеспечивающую Физулинский район питьевой водой.