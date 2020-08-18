Масштабные работы «Азеришыг» в прифронтовой полосе видео
Региональное управление по обеспечению и продаже электроэнергии в Аране проводит широкомасштабные работы по обновлению и перестройке электрических сетей в Карабахе рядом с линией соприкосновения войск. Эти работы проводятся в целях улучшения снабжения потребителей электроэнергией, устранения проблем в обеспечении подачи электроэнергии местным жителям и вынужденным переселенцам.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО «Азеришыг», в настоящее время увеличена мощность 35/10 кВ подстанции Böyük Bəhmənli, расположенной на территории Физулинской электросети. Эта подстанция обеспечивает электроэнергией до 20 тысяч жителей, в том числе и 4 села, в которых живут вынужденные переселенцы. Также эта подстанция обеспечивает электроэнергией насосную станцию, обеспечивающую Физулинский район питьевой водой.
Стратегическую важность имеет 35/10 кВ подстанция Dostluq, расположенная на территории Бейлаганской электросети. Эта подстанция обеспечивает электроэнергией воинские части, аэропорт, насосные станции, артезианские колодцы, городки вынужденных переселенцев и промышленные предприятия. Подстанция реконструируется, полностью обновлено оборудование и увеличена мощность подстанции.
Также проводятся работы по реконструкции и обновлению 35/10 кВ подстанции Xındırıstan, расположенной в прифронтовом районе на территории Агдамской электросети. Эта подстанция была построена 50 лет назад и обеспечивает электроэнергией один поселок и восемь сел, свыше 220 артезианских колодцев, а также воинскую часть. Полностью заменяется электрическое хозяйство прифронтовых сел Ахмедагалы и Чираглы. В села проводятся новые линии электропередач, устанавливаются новые трансформаторы и счетчики. После завершения всех работ свыше 2,5 тысяч человек, проживающих в обоих селах, будут обеспечены качественной и устойчивой электроэнергией.
Также проводятся работы по реконструкции и обновлению 35/10 кВ подстанции Bəhramtəpə на территории Имишлинской электросети.