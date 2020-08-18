Оперштаб о росте заражений коронавирусом обновлено 17:57
«Цель заключается в том, чтобы контролировать число заражений, поэтапно переходя к смягчению», - сказала на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.
Она сказала, что сегодня нет серьезных изменений в связи с ужесточением ограничений: «Сегодня мы наблюдаем рост числа заражений. В связи с этим ожидается принятие некоторых решений. Мы должны относиться к ситуации серьезно, чтобы вновь не столкнуться с предыдущими проблемами. В настоящее время наблюдается рост, однако ситуация находится под контролем».
* * * 17:57
«Более 50% случаев заражения коронавирусом приходится на долю Баку и Апшеронского полуострова», - сказала на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.
По ее словам, чаще заражаются люди в возрасте 50-59 лет. Я.Гараева отметила, что за период 10-16 августа число заразившихся составило 651.
* * * 17:14
Оперативный штаб при Кабинете министров проводит 21 августа очередной брифинг для представителей СМИ.
Как передает собственный корреспондент haqqin.az, в пресс-конференции принимают участие завотделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, врач - инфекционист Центральной больницы нефтяников Фаррух Садиров, директор Джалилабадской центральной районной больницы Эльнур Азадханов и заведующий отделением реанимации Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета Эмиль Гасымов.