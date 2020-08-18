«Цель заключается в том, чтобы контролировать число заражений, поэтапно переходя к смягчению», - сказала на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Она сказала, что сегодня нет серьезных изменений в связи с ужесточением ограничений: «Сегодня мы наблюдаем рост числа заражений. В связи с этим ожидается принятие некоторых решений. Мы должны относиться к ситуации серьезно, чтобы вновь не столкнуться с предыдущими проблемами. В настоящее время наблюдается рост, однако ситуация находится под контролем».