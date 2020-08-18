Отделение «Метбуат» Межбанка открылось по новому адресу

Первый заместитель председателя правления Международного банка Азербайджана Ильхам Габибуллаев отметил, что процесс трансформации филиалов занимает особое место в стратегии развития банка: «Наш банк продолжает обновляться. Мы стараемся, чтобы наши клиенты чувствовали это не только по внешнему виду и современному оснащению офисов обслуживания, но и по качеству услуг. МБА модернизирует свои филиалы и отделения, а также расширяет возможности удаленного обслуживания. Эти возможности позволяют индивидуальным и корпоративным клиентам получить доступ ко многим банковским продуктам и услугам в режиме онлайн, не посещая банк».

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.