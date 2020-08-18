Отделение «Метбуат» Межбанка открылось по новому адресу
Международный банк Азербайджана продолжает модернизацию своих офисов обслуживания. Так, в рамках проекта трансформации филиалов открылось отделение «Метбуат» по новому адресу: улица A.M. Шарифзаде, 217/73, Ясамальский район, Баку.
Отделение занимает большую площадь, оснащено передовыми банковскими технологиями, а также всем необходимым для высококачественного обслуживания клиентов.
В МБА отметили, что цель банка - повысить эффективность, стать более доступными и оперативными, повысить уровень удовлетворенности и лояльности клиентов.
В новом отделении доступны следующие услуги: расчетно-кассовые операции, операции по вкладам, операции с наличностью, денежные переводы, заказы на пластиковые карты, оплата коммунальных платежей и др.
Первый заместитель председателя правления Международного банка Азербайджана Ильхам Габибуллаев отметил, что процесс трансформации филиалов занимает особое место в стратегии развития банка: «Наш банк продолжает обновляться. Мы стараемся, чтобы наши клиенты чувствовали это не только по внешнему виду и современному оснащению офисов обслуживания, но и по качеству услуг. МБА модернизирует свои филиалы и отделения, а также расширяет возможности удаленного обслуживания. Эти возможности позволяют индивидуальным и корпоративным клиентам получить доступ ко многим банковским продуктам и услугам в режиме онлайн, не посещая банк».
Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.