Как пишет издание «Лента.Ру», убийца Хаган Зейналов (Хан Бакинский) действовал как настоящий ассасин — средневековый убийца в исламском мире. Через свои криминальные связи Хан Бакинский внедрился сначала к ближайшим сподвижникам Гули, а затем вошел в круг его приближенных, демонстрируя боссу верность и преданность.

Вечером 19 августа вор в законе сидел в гостиничном номере Alva donna exclusive hotel spa в Анталии и играл в карты со старым знакомым. Помимо картежников, в комнате находился личный телохранитель Гули. Когда дверь открылась и в помещение вошел Бакинский, Гули повернул голову, но увидев, кто вошел, расслабился и продолжил игру.

Телохранитель, тоже хорошо знавший гостя, не заподозрил подвоха — и киллер получил фору во времени. Он поднял руку с пистолетом, уже снятым с предохранителя, навел оружие в затылок Гули и четырежды нажал на спусковой крючок. Телохранитель выхватил пистолет и открыл огонь по стрелявшему, который бросился бежать. Одна из пуль настигла Хана Бакинского: раненый, он сумел добраться до автомобиля, завести его и скрыться с места преступления. Но спустя некоторое время его задержали турецкие полицейские на трассе Анталья — Денизли.

Тяжело раненого Лоту Гули охранники повезли в больницу, но помочь вору врачи уже не смогли: одна из пуль попала ему в затылок, причинив несовместимые с жизнью повреждения.

В свою очередь, издание «Коммерсантъ» пишет, что Лоту Гули использовал свой гостиничный номер в качестве офиса: оттуда он вел телефонные переговоры с подконтрольными коммерсантами, а в перерывах пил чай и играл в покер с членами своей свиты из десятка охранников и помощников.

Около 23 часов вечера очередь дистанционно пообщаться с вором дошла до предпринимателя из Азербайджана Амира. Он занимался поставками овощей на московский оптовый рынок «Фуд-сити», но в итоге разорился и погряз в долгах. Главным кредитором Амира был вор Гули, которому тот, по версии последнего, был должен 5 млн руб.— об этой сумме и велся разговор. Беседа подошла к завершению по инициативе Надира Салифова. Гули попрощался с бизнесменом, сославшись на карточную игру, и дал ему время «до завтра».