Врач-инфекционист: в Азербайджане смертность от коронавируса низкая

В Азербайджане смертность от коронавируса ниже 1%. Как сообщает корреспондент haqqin.az, об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров врач-инфекционист Центральной больницы нефтяников Фаррух Садиров.

«В Германии из 10 тысяч пациентов в феврале-апреле умерли 22%. В Азербайджане смертность от коронавируса ниже 1%. В Иране, Китае, Европе эти показатели выше. Это связано с оперативным введением карантинных мер. Сегодня у нас очень низкий процент смертности», - сказал врач-инфекционист.