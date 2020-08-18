Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о создании информационной системы «Обращение ASAN» (ASAN müraciət).

Согласно распоряжению, создается информационная система «Обращение ASAN», которая обеспечит оперативную отправку соответствующим госструктурам носящих общественный характер жалоб в связи с коммунальными услугами, проблемами с дорогами и транспортом, текущим ремонтом, благоустройством и очисткой инфраструктуры путем нанесения на электронную карту, и позволит отслеживать результаты рассмотрения этих жалоб.

Оператором информационной системы «Обращение ASAN» определено Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана поручено:

- сформировать информационную систему «Обращение ASAN» и ее мобильное приложение;

- в соответствии с указом президента Азербайджана «Об утверждении «Правил формирования, ведения, интеграции и архивации государственных информационных ресурсов и систем» и некоторых мерах в связи с электронным правительством" № 263 от 12 сентября 2018 года обеспечить координацию информационной системы «Обращение ASAN» с другими государственными информационными ресурсами и системами через Информационную систему Электронное правительство, а также выход местных органов исполнительной власти к информационной системе «Обращение ASAN».

Государственные органы (структуры) обеспечат рассмотрение жалоб, поступивших посредством информационной системы «Обращение ASAN», в установленном законом Азербайджана «Об обращениях граждан» порядке.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев, согласовав с президентом АР, утвердить проект положения об информационной системе «Обращение ASAN».