Врач-реаниматолог о второй волне коронавируса в Азербайджане

В случае, если Азербайджан ожидает вторая волна коронавируса, мы подключимся к борьбе с ним с более богатым опытом, сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба заведующий реанимационным отделением Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета Эмиль Гасымов.

По его словам, больницы обеспечены всеми медикаментами. "С самого начала пандемии мы ощущали полную поддержку нашего государства. Как известно, в реанимационном отделении используются дорогие препараты. Все это обеспечивает государство. Если в осенне-зимние месяцы начнется вторая волна заражения, то есть резкий рост числа инфицированных, мы подключимся к этой борьбе с более богатым опытом", - сказал Гасымов.