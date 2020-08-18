У Франция появился новый повод, чтобы свалить на Турцию свои неудачи в Средиземноморье – активизация Анкарой исследовательских работ в этом регионе. «Политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана направлена на дестабилизацию Европейского союза», - заявил на днях французский президент Эммануэль Макрон в интервью журналу Paris Match.

Как считает Макрон, «Эрдоган проводит экспансионистскую политику, основанную на смеси национализма и исламизма, которая несовместима с европейскими интересами и является фактором дестабилизации». А потому он призывает Европу «реалистично оценивать происходящее и действовать соответственно своим интересам», то есть действовать симметрично. При этом он подчеркивает, что Франция является средиземноморской державой.

А до этого Макрон предложил Анкаре прекратить одностороннюю разведку нефти в Восточном Средиземноморье, подкрепив свой призыв направлением в регион двух многоцелевых самолетов Rafale и фрегата Lafayette. Понятно, что такой «дружеский совет» союзника по НАТО вызвал резкую реакцию турецкого руководства.

Но дабы его не заподозрили в предвзятости и откровенной враждебности к Турции, французский лидер заверил о своем самом доброжелательном отношении к Эрдогану. «Я один из тех немногих руководителей европейских стран, которые в последние годы провели личные встречи с Эрдоганом: я принимал его в Париже в январе 2018 года. Многие подвергли меня за это критике. Эрдоган - это один из тех лидеров, с которыми я провожу самые продолжительные обсуждения проблем», - заявил он.

Следует отметить, что именно Франция на протяжении своей истории проводит экспансионисткую политику в Средиземноморье. Макрон сейчас в сложной ситуации. Он теряет поддержку в обществе. Вероятно, президент Франции рассчитывает нападками на Турцию получить поддержку во французском обществе, чтобы уменьшить критику в свой адрес. Возможно, определенного эффекта президент и добьется, но лучше бы он начал предпринимать реальные шаги для борьбы с терроризмом и пресек наконец разрастание правых движений, которые рвутся к власти, а не нагнетать ситуацию с Турцией. Но Макрон, судя по всему, не видит в разворачивающихся у него в стране источниках угрозы для страны и себя лично.

Зато неприятеля в лице всего турецкого руководства Макрон, пожалуй, для себя обрел. Анкара тоже нашла, в чем обвинить Париж. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что Франция несет прямую ответственность за хаос в Ливии, так как Париж годами оказывал поддержку незаконным формированиям Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, поддерживая несправедливую позиции Кипра и Греции. А своими «необоснованными обвинениями» французский президент просто пытается скрыть истинное положение в своей стране.