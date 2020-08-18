Столкновение Франции с Турцией наши заметки
У Франция появился новый повод, чтобы свалить на Турцию свои неудачи в Средиземноморье – активизация Анкарой исследовательских работ в этом регионе. «Политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана направлена на дестабилизацию Европейского союза», - заявил на днях французский президент Эммануэль Макрон в интервью журналу Paris Match.
Как считает Макрон, «Эрдоган проводит экспансионистскую политику, основанную на смеси национализма и исламизма, которая несовместима с европейскими интересами и является фактором дестабилизации». А потому он призывает Европу «реалистично оценивать происходящее и действовать соответственно своим интересам», то есть действовать симметрично. При этом он подчеркивает, что Франция является средиземноморской державой.
А до этого Макрон предложил Анкаре прекратить одностороннюю разведку нефти в Восточном Средиземноморье, подкрепив свой призыв направлением в регион двух многоцелевых самолетов Rafale и фрегата Lafayette. Понятно, что такой «дружеский совет» союзника по НАТО вызвал резкую реакцию турецкого руководства.
Но дабы его не заподозрили в предвзятости и откровенной враждебности к Турции, французский лидер заверил о своем самом доброжелательном отношении к Эрдогану. «Я один из тех немногих руководителей европейских стран, которые в последние годы провели личные встречи с Эрдоганом: я принимал его в Париже в январе 2018 года. Многие подвергли меня за это критике. Эрдоган - это один из тех лидеров, с которыми я провожу самые продолжительные обсуждения проблем», - заявил он.
Следует отметить, что именно Франция на протяжении своей истории проводит экспансионисткую политику в Средиземноморье. Макрон сейчас в сложной ситуации. Он теряет поддержку в обществе. Вероятно, президент Франции рассчитывает нападками на Турцию получить поддержку во французском обществе, чтобы уменьшить критику в свой адрес. Возможно, определенного эффекта президент и добьется, но лучше бы он начал предпринимать реальные шаги для борьбы с терроризмом и пресек наконец разрастание правых движений, которые рвутся к власти, а не нагнетать ситуацию с Турцией. Но Макрон, судя по всему, не видит в разворачивающихся у него в стране источниках угрозы для страны и себя лично.
Зато неприятеля в лице всего турецкого руководства Макрон, пожалуй, для себя обрел. Анкара тоже нашла, в чем обвинить Париж. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что Франция несет прямую ответственность за хаос в Ливии, так как Париж годами оказывал поддержку незаконным формированиям Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, поддерживая несправедливую позиции Кипра и Греции. А своими «необоснованными обвинениями» французский президент просто пытается скрыть истинное положение в своей стране.
А агентство Anadolu в своей статье утверждает, что «Франции не удалось заручиться поддержкой НАТО против Турции, и она теперь пытается создать «антитурецкий фронт» в Евросоюзе (ЕС)».
«Зависимость НАТО от Турции раздражает французов. И если другие страны, осознавая, что без Турции альянсу придет конец, пытаются выстраивать отношения с Анкарой соответствующим образом, то Париж ведет себя крайне вызывающе», — пишет и Haber7. Издание отмечает, что французские лидеры и до этого сознательно шли на обострение конфликта с Анкарой. Так, президенты Николя Саркози и Франсуа Олланд принимали у себя в Елисейском дворце руководство Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Турции считают террористической организацией. Макрон продолжил эту традицию. «Франция вымогала деньги у Каддафи, а затем, чтобы не платить долг, поспешно атаковала Ливию, приложила руку к линчеванию Муаммара Каддафи, а сегодня пытается воспользоваться хаосом, сохраняющимся в Ливии по сей день», — указывает издание.
Франко-турецкое противостояние началось в середине июня, когда французский фрегат в Средиземном море пытался осмотреть грузовое судно, подозреваемое в поставках оружия Ливии в обход эмбарго ООН. Франция утверждает, что три турецких корабля, сопровождающие грузовое судно, были «чрезвычайно агрессивны». Турция опровергла обвинения, заявляя, что французский фрегат преследовал ее корабли. Как бы то ни было, факт в том, что два союзника по НАТО оказались близки к перестрелке.