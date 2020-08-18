Оперштаб: «Без утверждения ВОЗ вакцины куплены не будут»

«Азербайджан не ждет, чтобы какая-либо страна произвела вакцину», - сказала на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

По ее словам, Азербайджан ведет двусторонние переговоры со странами и компаниями, которые производят вакцину: «Говорить «найдена какая-то вакцина, и мы будем использовать ее» является серьезной ответственностью. Мы участвуем в переговорах с международными организациями, должны приобрести абсолютно безвредную и полезную вакцину, и для этого понадобится время. Без утверждения ВОЗ или другой международной организацией вакцины куплены не будут».