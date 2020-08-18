Помпео: США помешают России и Китаю продавать Ирану оружие

Вашингтон готов принять любые меры, чтобы помешать России и Китаю продавать вооружения Ирану, если против Тегерана вновь будут введены санкции ООН, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Госсекретарю был задан вопрос, могут ли США ввести новые санкции против РФ и Китая, если эти страны будут игнорировать возвращение санкционного режима в отношении Ирана, передает ТАСС.

"...Когда будут возвращены санкции ООН, я вас уверяю, США сделают все возможное, чтобы россияне и китайцы не смогли доставлять Ирану вооружения, представляющие для нас угрозу", - сказал Помпео, добавив, что США "сделают все возможное", чтобы соответствующие транзакции не приносили финансовой выгоды.

"Наши санкции сработают, наши меры будут действенными", - полагает Помпео.

Он выразил сожаление в связи с тем, что некоторые американские союзники сейчас "заняли сторону России и Китая" в вопросе о возвращении санкций ООН в отношении Ирана.