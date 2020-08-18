Пашаев прокомментировал отказ Ефремова от адвокатов

Бывший защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев пояснил, почему артист отказался от его услуг.

По его мнению, Ефремов разуверился в справедливости суда. «Неоднократно Михаил Олегович говорил, что это заказ. Я его убеждал неоднократно, что давайте пойдем в суд, он будет справедливым», — пояснил Пашаев, передает агентство «Москва».

Юрист добавил: «Нас загоняют в угол, чтобы мы не могли нормально работать, чтобы он отказался от наших услуг». Как добавляет РЕН ТВ, Пашаев также сообщил, что располагает ключевым доказательством невиновности Ефремова — это экспертиза пассажирской подушки безопасности.

Ранее сегодня Ефремов на допросе в суде отказался от услуг адвокатов Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской.

В итоге суд по делу был отложен до 24 августа в связи с поиском новых адвокатов.