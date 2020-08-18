Ильхам Алиев: Нам доверяют, мы не вложили ни маната

«Отрадно, что сегодня крупнейшие энергетические компании мира проявляют интерес к производству возобновляемых видов энергии в Азербайджане, и этот интерес уже реализуется. В начале года с двумя крупными международными компаниями были подписаны соответствующие документы о строительстве солнечной и ветряной электростанций генерирующей мощностью 440 мегаватт. Надеюсь, что до конца года завершится подписание всех документов и будет дан старт строительству станций». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время ознакомления со строительством электроподстанции «Гобу».

«Создание в Азербайджане возобновляемых видов энергии мощностью 440 мегаватт, причем реализация этого без вложения азербайджанским государством ни одного маната, - это проявление доверия к нам, а также веры в стабильное будущее, развитие Азербайджана. Должен также отметить, что в настоящее время наше Министерство энергетики ведет переговоры с несколькими крупнейшими энергетическими компаниями мира. Проводя с компаниями переговоры о строительстве новых солнечных и ветряных электростанций, мы считаем, что добьемся желаемого, и иностранные инвестиции будут поступать в эту сферу в большем объеме.

В то же время хотел бы сообщить местным и иностранным компаниям, что мы намерены продолжить работу, связанную с производством традиционных видов энергии. Мы приглашаем иностранных и местных инвесторов к строительству теплоэлектростанций. В том числе хотим привлечь их к строительству гидроэлектростанций и других станций возобновляемой энергии. Считаю, что если такой интерес возникнет, то этот вопрос очень быстро может найти решение, потому что сегодня в Азербайджане проводится очень большая работа в области инвестирования, в Азербайджане улучшается бизнес-среда», - сказал глава государства.