Трамп проведет похороны своего брата в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проведет панихиду своего брата Роберта Трампа в Белом доме в пятницу, 21 августа. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на представителей Белого дома.

«Я думаю, что для него большая честь. ... Он так сильно любил нашу страну», — сказал ранее Трамп.

Похороны президента Джона Кеннеди стали последними, которые проводились в Белом доме.

Роберт Трамп скончался 15 августа в возрасте 72 лет. Причина смерти не раскрывается.