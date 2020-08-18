Врачи разрешили перевезти Навального в Германию

Омские врачи разрешили транспортировку в немецкую клинику впавшего в кому в результате отравления блогера Алексея Навального, его состояние стабилизировалось. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на медиков.

Ранее сообщалось, что Навальный будет оставаться в омской больнице, пока его состояние не стабилизируется.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. Предполагалось, что у него острое токсическое отравление. Однако 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его состояние оценивается как нестабильно тяжелое.