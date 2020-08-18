Открытие Премьер-лиги: «Кешля» вырывает победу в Сумгаите

Игры чемпионата проводятся впервые с 8 марта, когда был сыгран 20-й тур прошлого чемпионата. На этом сезон был прерван и не был доигран.

Первыми спустя более чем пять месяцев на поле вышли «Сумгаит» и «Кешля». Встреча, проходившая в Сумгаите, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Кешля». Единственный гол на 4-й добавленной ко второму тайму минуте забил Азер Салахлы.

Сегодня в 20:30 на «Баксель Арене» начнется матч «Нефтчи» - «Сабаил».

Завтра состоится игра «Карабах» - «Сабах» (20:00), а 23 августа сыграют «Габала» и «Зиря» (19:00).