Саудовская Аравия разорвала крупный нефтяной контракт с Китаем

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco разорвала крупный контракт на строительство нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Китае в рамках совместного предприятия, сообщает Bloomberg.

Стоимость проекта в северо-восточной провинции Ляонин должна была составить 10 миллиардов долларов, но саудовская компания посчитала расходы слишком большими, а рыночные перспективы завода — неопределенными. Китай намерен и дальше продвигать проект, не исключая, что Saudi Aramco может передумать.

Поводом для пересмотра своих планов по инвестициям для компании стало желание сохранить дивиденды в размере 75 миллиардов долларов. Из-за этого руководство Saudi Aramco ищет любые способы, чтобы сократить капитальные расходы на фоне низких цен на нефть и роста задолженности.

Во время подписания соглашения о строительстве в феврале прошлого года оно рассматривалось как знаковая сделка с ключевым партнером, поскольку королевство хотело увеличить долю рынка и привлечь китайские инвестиции. Саудовская Аравия хотела поставлять до 70 процентов нефти на новое предприятие мощностью 300 тысяч баррелей в сутки.