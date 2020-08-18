В Азербайджане выросло число разводов

«В настоящее время в Азербайджане насчитывается более 2,1 млн семей». Об этом говорится в аналитическом отчете Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, посвященном ситуации, возникшей в семьях в связи с мерами социальной изоляции и в результате введения особого карантинного режима в стране из-за пандемии COVID-19.

Отмечено, что в Азербайджане, как и во всем мире, наблюдается уменьшение числа браков и рост числа разводов: «Если в 2011 году было заключено 88 145 браков, то в 2019 году этот показатель составил 63 869. В 2011 году разводов было 10 747, а в 2019 году – 17 148».