Мужчина залпом выпил бутылку виски и умер

Житель английского графства Дорсет залпом выпил бутылку виски и умер из-за алкогольной интоксикации. Об этом сообщает Daily Mirror.

Житель Великобритании, 30-летний Сэмюэл Дэвис, начал страдать от алкоголизма после смерти матери в 2016 году. 29 ноября 2019 года мужчина возвращался домой от друга, где выпил две бутылки пива и бутылку виски. После этого Дэвис купил еще одну бутылку виски объемом 0,7 литра и выпил ее залпом всего за пять секунд.

Отчим мужчины, Стивен Лиллингтон, решил подвезти пасынка до дома. Дэвис был настолько пьян, что в дороге выпал из машины, поэтому по прибытии домой Лиллингтон оставил спящего пасынка в автомобиле. 20 минут спустя мужчина решил проведать Дэвиса и обнаружил, что тот не подает признаков жизни.

После неудачной попытки реанимировать мужчину на месте приехавшие на вызов врачи забрали его в больницу. Там он скончался вечером того же дня. На 100 миллилитров его крови приходилось 609 микрограммов алкоголя — эти значения в семь раз превышают разрешенный в Великобритании для водителей лимит.