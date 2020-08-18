Кому достанется империя Лоту Гули

Издание отмечает, что торговцев из числа азербайджанцев - выходцев из Грузии станет контролировать вор в законе Вагиф Сулейманов (Дипломат), «законник» Джавид Мамедов (Дато Агджабединский), скорее всего, возьмет на себя подконтрольных ранее Гули таксистов и розничных торговцев.

В криминальном мире начался передел наследства вора в законе Надира Салифова (Лоту Гули). Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет газета «Коммерсантъ».

«Смотреть» за Софийской оптовой базой в Санкт-Петербурге, возможно, придется вору Али Гейдарову (Альберт Рыжий), а на плодоовощной бизнес в Екатеринбурге, с которого и началось криминальное восхождение Гули, уже заявили свои претензии авторитеты из числа азербайджанцев-талышей.

В то же время бывший первый замглавы Нацполиции Украины, а ныне ректор Одесского госуниверситета внутренних дел Вячеслав Аброськин заявил, что убийство Лоту Гули неизбежно приведет к разборкам и переделу сфер криминального влияния в Украине.

Он заявил, что Лоту Гули был очень сильной фигурой в криминальном мире Украины и что другие криминальные авторитеты его откровенно боялись.

«Я могу сказать, что среди азербайджанцев такого сильного вора в законе на сегодня больше нет. Ту преступную иерархию, которую он построил в Украине, вряд ли теперь кто-то сможет поддержать», — сказал бывший полицмейстер.

По его мнению, после убийства Гули выстроенная им организованная преступная структура распадется, что неизбежно приведет к конфликтам.

«Мелкие уголовные авторитеты, которые контролировали определенные направления, смогут это продолжать и в дальнейшем. Но думаю, что в основном они потеряют контроль над некоторыми направлениями преступной деятельности: рынками, вымогательством и так далее», — рассказал Вячеслав Аброськин.

В то же время редактор информационного агентства «Прайм Крайм» Виктория Гефтер считает, что вор в законе Мераб Джангвеладзе, известный как «Сухумский» - лидер сухумского воровского клана, остался единственным криминальным авторитетом, который может претендовать на лидерство в преступном мире.