Кому достанется империя Лоту Гули
В криминальном мире начался передел наследства вора в законе Надира Салифова (Лоту Гули). Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет газета «Коммерсантъ».
Издание отмечает, что торговцев из числа азербайджанцев - выходцев из Грузии станет контролировать вор в законе Вагиф Сулейманов (Дипломат), «законник» Джавид Мамедов (Дато Агджабединский), скорее всего, возьмет на себя подконтрольных ранее Гули таксистов и розничных торговцев.
«Смотреть» за Софийской оптовой базой в Санкт-Петербурге, возможно, придется вору Али Гейдарову (Альберт Рыжий), а на плодоовощной бизнес в Екатеринбурге, с которого и началось криминальное восхождение Гули, уже заявили свои претензии авторитеты из числа азербайджанцев-талышей.
В то же время бывший первый замглавы Нацполиции Украины, а ныне ректор Одесского госуниверситета внутренних дел Вячеслав Аброськин заявил, что убийство Лоту Гули неизбежно приведет к разборкам и переделу сфер криминального влияния в Украине.
Он заявил, что Лоту Гули был очень сильной фигурой в криминальном мире Украины и что другие криминальные авторитеты его откровенно боялись.
«Я могу сказать, что среди азербайджанцев такого сильного вора в законе на сегодня больше нет. Ту преступную иерархию, которую он построил в Украине, вряд ли теперь кто-то сможет поддержать», — сказал бывший полицмейстер.
По его мнению, после убийства Гули выстроенная им организованная преступная структура распадется, что неизбежно приведет к конфликтам.
«Мелкие уголовные авторитеты, которые контролировали определенные направления, смогут это продолжать и в дальнейшем. Но думаю, что в основном они потеряют контроль над некоторыми направлениями преступной деятельности: рынками, вымогательством и так далее», — рассказал Вячеслав Аброськин.
В то же время редактор информационного агентства «Прайм Крайм» Виктория Гефтер считает, что вор в законе Мераб Джангвеладзе, известный как «Сухумский» - лидер сухумского воровского клана, остался единственным криминальным авторитетом, который может претендовать на лидерство в преступном мире.
По ее мнению, Мераба Сухумского можно назвать новым лидером преступного мира, поскольку он единственный, кто равен по влиянию убитому 19 августа Надиру Салифову, известному как Лоту Гули.
Редактор также отметила, что смерть криминального авторитета - это результат мафиозных войн, и после нее «многие выдохнули с облегчением».
«Думаю, что самой большой неожиданностью убийство стало для самого Гули. Многие предрекали ему именно такой финал, но не думали, что развязка наступит так скоро. Гули знал своих врагов, но откуда придет смерть, не узнал. Сам приблизил к себе своего убийцу, и его застрелили в затылок», - сказала В.Гефтер.