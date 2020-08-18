Беглого экс-президента Боливии обвинили в изнасиловании

Министерство юстиции Боливии обвинило беглого экс-президента Эво Моралеса в изнасиловании и торговле людьми. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что дело основано на опубликованных в СМИ фотографиях бывшего президента c 19-летней девушкой. Предположительно, они начали встречаться, когда ей было 14 лет.

В министерстве юстиции заявили, что они также устанавливают роль родителей девушки, которые позволили ей путешествовать с боливийским лидером. Грозящее Моралесу наказание за изнасилование в Боливии достигает шести лет тюрьмы, а за торговлю людьми — 15.