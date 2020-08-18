Коронавирус назвали шансом для бедных стран

Пандемия коронавируса может дать возможность слабым экономикам и бедным странам развиваться быстрее, об этом пишет The Economist.

Государства с развивающейся экономикой, такие как Китай, Египет и Вьетнам, покажут рост, отмечает издание. Поскольку передовые экономики будут терять свои позиции еще быстрее, разрыв между ними в результате заметно сократится.

Среди тех, кто получит шанс на ускоренное восстановление, издание называет страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), которые будут расти быстрее, чем развитые страны. Это обосновывается тем, что доходы от инвестиций выше там, где капитал присутствует в меньшем количестве. Аналитики Всемирного банка называют кризис мотивом структурных реформ, которые могут также сократить разрыв между сильными и слабыми экономиками.