Боевики в Сирии устроили перестрелку со взрывом
На севере Сирии возле границы с Турцией произошло боестолкновение между двумя группировками исламистов и прогремел мощный взрыв, сообщает сирийское агентство SANA.
Уточняется, что в результате происшествия как минимум три человека погибли.
СМИ сообщают, что о происшествии стало известно несколько дней назад. По информации источников, конфликт возник в городе Рас Аль-Айн, расположенном на северо-западе провинции Хасак, где две группировки исламистов "Дераа Аль-Хасаке" и "Фасиль Аль-Мавале" не поделили между собой имущество и другие материальные ценности, ранее похищенные из домов местных жителей.