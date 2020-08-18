Facebook окончательно откажется от старого дизайна в сентябре. Компания предупреждает пользователей об этом на странице справочного центра. В русскоязычной версии написано лишь то, что Facebook будет обновлять интерфейс сайта в ближайшие несколько месяцев, пишет Ferra.

Ранее разработчики объясняли изданию Engadget, что долгий застой перед обновлением Facebook был вызван тем, что компания фокусировалась на мобильных устройствах.

В новом дизайне Facebook убрала классическое бело-синее оформление. Можно выбрать тёмную и светлую темы. Навигация по сайту, по заверениям разработчиков, стала проще.