Вылет самолета с Навальным в Германию задержали

Вылет самолета с оппозиционером Алексеем Навальным из Омска в Германию задержали до утра субботы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Рейс отложили из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ.

«По просьбе немецкой медицинской бригады вылет будет задержан до утра 22 августа. Это объясняется требованиями профсоюза авиаперевозчиков ФРГ, которые регламентируют условия работы летного состава», — отмечается в сообщении ведомства.

Немецкие медики прибыли в Омск ранее 21 августа, чтобы ознакомиться с состоянием Навального и результатами исследований. Главный врач городской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский объяснял, что состояние оппозиционера оценивается как нестабильно тяжелое и его не стоит транспортировать, чтобы не рисковать его жизнью, потому что состояние может измениться при взлете или посадке.