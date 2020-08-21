В Иране запретили Ашуру в мечетях

Согласно постановлению Национального комитета по борьбе с коронавирусом Ирана в мечетях провинции Тегеран запрещены все траурные церемонии (церемонии в связи с месяцем Мухаррам). Как пишут иранские СМИ, об этом говорится в решении Центра по исследованию вопроса в связи с мечетями провинции.

В решении подчеркивается, что после изменения Национальным комитетом по борьбе с коронавирусом Ирана постановления по траурным церемониям в связи с месяцем Мухаррам официальные лица Центра провели заседание.

"Хотя новое решение было воспринято с критикой, с учетом указания Верховного религиозного лидера Ирана о выполнении решения Национального комитета по борьбе с коронавирусом имамам мечетей, организаторам и представителям мечетей поручается воздержаться от проведения траурных церемоний в закрытых помещениях в месяц Мухаррам даже в течение короткого отрезка времени. Поручается ограничиться чтением джамаат-намазов с соблюдением медицинских протоколов. Траурные церемонии в мечетях на открытом воздухе (во дворах мечетей) также должны проводится на основании вышеуказанных протоколов. В связи с этим имамы мечетей должны проинформировать людей о медицинских протоколах", - говорится в решении.