В Баку ограничена работа общественного транспорта

В связи с особым карантинным режимом с этого дня установлены ограничения на движение общественного транспорта.

Cогласно решению Оперштаба при Кабмине, запрещена деятельность общественного транспорта в городах Баку, Сумгаит, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Мингячевир, а также на территории Абшеронского, Бардинского, Геранбойского, Хачмазского, Гёйгёльского и Сальянского районов.

В связи с этим с 00:00 22 августа по 06:00 24 августа в упомянутых городах и районах общественный транспорт работать не будет.