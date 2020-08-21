От Баку до Кельна: «Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы

В немецком Кельне состоялся финал Лиги Европы. В решающем матче встречались испанская «Севилья» и итальянский «Интер». Со счетом 3:2 победила «Севилья», для которой это шестая победа в этом турнире за последние 14 лет.

Счет в финале открыл «Интер» - Ромелу Лукаку забил на 5-й минуте с пенальти. Люк Де Йонг на 12-й и 33-й минутах забил два гола и вывел «Севилью» вперед. Однако спустя три минуты Диего Годин сравнял счет - 2:2.

Победный гол был забит во втором тайме. После удара Диего Карлоса Ромелу Лукаку срезал мяч в свои ворота – 3:2 в пользу «Севильи»!

Напомним, что на групповой стадии «Севилья» играла в одной группе с чемпионом Азербайджана «Карабахом». И первый матч в турнире испанцы провели именно в Баку, победив со счетом 3:0. В ответной игре «Севилья» также была сильнее «Карабаха» - 2:0. Набрав 15 очков из 18 возможных, команда Хулена Лопетеги уверенно заняла 1-е место в группе и вышла в плей-офф, где на пути к финалу поочередно прошла румынский «Клуж», итальянскую «Рому», английские «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед».