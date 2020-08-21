США выделили Украине деньги на борьбу с коронавирусом

Власти Соединенных Штатов с начала пандемии нового коронавируса выделили Украине $18,3 млн в виде медицинской и гуманитарной помощи. Как передает ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

"США предоставляют помощь по линии Госдепартамента и через Агентство США по международному развитию (USAID) Украине на сумму примерно $18,3 млн", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства. В нем подчеркнули, что эти средства призваны "улучшить возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19", а также смягчить социально-экономические последствия, "в том числе для затронутых конфликтом жителей на востоке Украины".