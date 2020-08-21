Трамп: «Я задержал дыхание и признал Иерусалим столицей Израиля»

Он подтвердил, что целый ряд других стран оказывал значительный нажим на США, чтобы добиться отказа Вашингтона от планов переноса американского посольства в Израиле. "Давление с других сторон света было огромным", - заявил Трамп. Он выступил в пригороде Вашингтона Арлингтоне (штат Вирджиния) перед участниками американской неправительственной организации консервативной направленности Совет за национальную политику.

"Я рассказывал несколько раз, что в какой-то момент просто отключил свой телефон. А то звонит то король, то тот, то этот: "Мы по поводу Израиля". Я сказал: "Передайте им, что перезвоню через пару дней, буду на следующей неделе". Короли, королевы, премьер-министры, президенты, диктаторы - звонили все: "Не делайте этого, не делайте! На всем Ближнем Востоке будет кровопролитие!" - рассказал хозяин Белого дома. С его точки зрения, американское правительство поступило правильно, не прислушавшись к таким рекомендациям. "Посмотрите, чего мы только что добились с ОАЭ и Израилем", - призвал Трамп. Он имел в виду договоренность о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем, которая была достигнута на днях при активном посредничестве США.

"Так что я задержал дыхание и поступил таким образом (то есть признал Иерусалим столицей Израиля и перенес туда американское посольство - прим. ТАСС). И знаете, что случилось? Ничего. Просто мы сделали то, что должны были сделать много десятилетий назад. И все президенты нарушали свое данное в ходе избирательной кампании обещание, о, кроме меня", - отметил Трамп.