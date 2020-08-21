Джо оказался крепким стариком наши заметки
Собственно, это был едва не главный вопрос номинационного съезда Демократической партии: в какой форме находится 77-летний Джо Байден? Насколько он готов дать бой Дональду Трампу, называющего его «сонным Джо»? Оказалось, очень даже может.
У студентов есть две главные теории, когда лучше сдавать экзамен: среди первых или в конце группы. Аргументы есть в пользу обоих вариантов. Демократам пришлось первыми протестировать национальный съезд не в привычном формате, когда несколько десятков тысяч человек собираются с каком-то городе и устраивают яркое шоу на стадионе. Коронавирус внес свои коррективы, и выступавшие обращались к людям, разбросанным по разным площадкам по всей Америке через экраны больших мониторов. У республиканцев теперь есть возможность проанализировать их ошибки и не допустить подобного, когда состоится такое же партийное собрание по выдвижению Трампа.
Главная проблема такого формата – отсутствие живой аудитории, для действующего президента, который буквально заряжается от толпы, это будет серьезным вызовом.
Часть наблюдателей запаниковала в первый же день съезда демократов. Дело в том, что гвоздем стала действительно мощная речь Мишель Обамы, любимицы демократического электората, и многие посчитали, что ее уже не удастся превзойти никому, и что даже сам Байден в результате уйдет в тень бывшей первой леди. Но этого не случилось. В другие дни выступали тоже достаточно яркие ораторы, включая самого Барака Обаму, недавнего соперника Байдена по праймериз Берни Сандерса, других вчерашних кандидатов-демократов: Кори Букера, Эндрю Янга, Майка Блумберга.
Выступавшие – очень разные по своим политическим убеждениям люди, и это уже привычно сложная задача для демократов: объединить в одном лагере как тех, кто занимает довольно радикальные левые позиции, как Сандерс, так и тех, кто в целом ближе республиканцам, как Блумберг. Но в этот раз вышло еще круче, поскольку на съезде выступили и настоящие республиканцы, резко критикующие Дональда Трампа. Среди них были бывший губернатор штата Огайо Джон Кейсик, принимавший в 2016 году участие в праймериз Республиканской партии и отказавшийся впоследствии поддерживать Трампа, и Колин Пауэлл, бывший начальник комитета начальников штабов (высшая воинская должность в США), работавший потом госсекретарем в администрации Буша-младшего.
Центральным же моментом стала речь самого Байдена. Из нее стало видно, по каким главным линиям будет идти дальше его кампания. Хотя существуют опасения по поводу его здоровья, но еще ни разу в американской истории кандидат в президенты не был так опытен. Байден принимал участие во всех подобных съездах демократов с 1972 года, а с 1980-го на всех из них выступал. Кандидат от демократов позиционировал себя ни много ни мало как носителя света, в отличие от Трампа: «Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха, а свет сильнее тьмы. Это наш момент. Это наша миссия… Любовь, надежда и свет объединились в битве за душу страны».
Один из важных моментов, который отметили наблюдатели, это большое количество в речи Байдена и по ходу съезда отсылок к Богу. Он действительно является человеком глубоко верующим, но стоит, по-видимому, задача создать контраст с Трампом, весьма далеким от церкви и в целом стройной системы моральных ценностей. И в этом смысле Байден выступает во главе крестового похода Америки против захватившего ее после 2016 года зла и хаоса, - весьма плодотворная идея. Он противопоставляет импульсивности и агрессивности Трампа свое пасторское спокойствие, миролюбие и эмпатию, обещая вернуть Америке норму. Этого, конечно, маловато, стране нужны более глубокие перемены, но для того, чтобы отойти от времени Трампа – достаточно. Байден же сам называет себя будущим переходным президентом. Для начала норма, а там поглядим.
И да, словно отвечая на главный вопрос съезда, Джо Байден к концу речи, которую начал в спокойном тоне, мастерски возвысил голос и продемонстрировал незаурядную энергию. Да, он к борьбе готов. Теперь главное, чтобы этой энергии хватило на все два с половиной месяца, что отделяют нас от 3 ноября, дня голосования.