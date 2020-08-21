Собственно, это был едва не главный вопрос номинационного съезда Демократической партии: в какой форме находится 77-летний Джо Байден? Насколько он готов дать бой Дональду Трампу, называющего его «сонным Джо»? Оказалось, очень даже может.

У студентов есть две главные теории, когда лучше сдавать экзамен: среди первых или в конце группы. Аргументы есть в пользу обоих вариантов. Демократам пришлось первыми протестировать национальный съезд не в привычном формате, когда несколько десятков тысяч человек собираются с каком-то городе и устраивают яркое шоу на стадионе. Коронавирус внес свои коррективы, и выступавшие обращались к людям, разбросанным по разным площадкам по всей Америке через экраны больших мониторов. У республиканцев теперь есть возможность проанализировать их ошибки и не допустить подобного, когда состоится такое же партийное собрание по выдвижению Трампа.

Главная проблема такого формата – отсутствие живой аудитории, для действующего президента, который буквально заряжается от толпы, это будет серьезным вызовом.

Часть наблюдателей запаниковала в первый же день съезда демократов. Дело в том, что гвоздем стала действительно мощная речь Мишель Обамы, любимицы демократического электората, и многие посчитали, что ее уже не удастся превзойти никому, и что даже сам Байден в результате уйдет в тень бывшей первой леди. Но этого не случилось. В другие дни выступали тоже достаточно яркие ораторы, включая самого Барака Обаму, недавнего соперника Байдена по праймериз Берни Сандерса, других вчерашних кандидатов-демократов: Кори Букера, Эндрю Янга, Майка Блумберга.

Выступавшие – очень разные по своим политическим убеждениям люди, и это уже привычно сложная задача для демократов: объединить в одном лагере как тех, кто занимает довольно радикальные левые позиции, как Сандерс, так и тех, кто в целом ближе республиканцам, как Блумберг. Но в этот раз вышло еще круче, поскольку на съезде выступили и настоящие республиканцы, резко критикующие Дональда Трампа. Среди них были бывший губернатор штата Огайо Джон Кейсик, принимавший в 2016 году участие в праймериз Республиканской партии и отказавшийся впоследствии поддерживать Трампа, и Колин Пауэлл, бывший начальник комитета начальников штабов (высшая воинская должность в США), работавший потом госсекретарем в администрации Буша-младшего.