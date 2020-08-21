19 сентября евреи всего мира будут отмечать очередной новый год по древнему календарю — 5781-й от сотворения мира. Особое место в этой традиции занимает город Умань в Украине. Здесь находится могила раввина Нахмана Брацлавского, почитаемого всеми хасидами — ортодоксальными верующими, последователями его учения. Именно сюда каждый год в сентябре накануне Рош ха-Шана устремляются многие десятки тысяч хасидов со всего мира, чтобы отпраздновать новый год.

Обычно толпы одетых в традиционные одежды мужчин и подростков прилетают в международный аэропорт Киева—Борисполь, а также Одессы, и отсюда оправляются в Умань.

Этот год вносит коррективы в массовые празднования.

Уже месяц назад мэр Умани предупредил, что в условиях не снижающегося в Украине заболеваний коронавирусом, еврейский праздник вряд ли сможет состояться в присутствии десятков тысяч приезжих со всего мира.

Чем ближе событие, тем настороженнее власти Украины. Дело дошло до того, что особое беспокойство высказало не только правительство этой страны, но и власти Израиля, откуда вылетает всегда, пожалуй, самый крупный поток паломников.

Недавно правительство Украины собралось на специальное совещание и выработало меры по ограничению пребывания иностранных граждан в стране во время пандемии. Это не только информирование их о правилах поведения здесь во время коронавируса, но и памятки, которые приезжающие получат при пересечении госграницы.

Кроме этого, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что будут введены технические ограничения, которые сделают невозможным приезд большого количества паломников. На пресс-брифинге, по данным украинских медиа, он сообщил: