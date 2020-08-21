Аваков объявил об отмене еврейского Нового года наш обзор
19 сентября евреи всего мира будут отмечать очередной новый год по древнему календарю — 5781-й от сотворения мира. Особое место в этой традиции занимает город Умань в Украине. Здесь находится могила раввина Нахмана Брацлавского, почитаемого всеми хасидами — ортодоксальными верующими, последователями его учения. Именно сюда каждый год в сентябре накануне Рош ха-Шана устремляются многие десятки тысяч хасидов со всего мира, чтобы отпраздновать новый год.
Обычно толпы одетых в традиционные одежды мужчин и подростков прилетают в международный аэропорт Киева—Борисполь, а также Одессы, и отсюда оправляются в Умань.
Этот год вносит коррективы в массовые празднования.
Уже месяц назад мэр Умани предупредил, что в условиях не снижающегося в Украине заболеваний коронавирусом, еврейский праздник вряд ли сможет состояться в присутствии десятков тысяч приезжих со всего мира.
Чем ближе событие, тем настороженнее власти Украины. Дело дошло до того, что особое беспокойство высказало не только правительство этой страны, но и власти Израиля, откуда вылетает всегда, пожалуй, самый крупный поток паломников.
Недавно правительство Украины собралось на специальное совещание и выработало меры по ограничению пребывания иностранных граждан в стране во время пандемии. Это не только информирование их о правилах поведения здесь во время коронавируса, но и памятки, которые приезжающие получат при пересечении госграницы.
Кроме этого, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что будут введены технические ограничения, которые сделают невозможным приезд большого количества паломников. На пресс-брифинге, по данным украинских медиа, он сообщил:
«Учитывая коронавирус, и чтобы прекратить спекуляции на тему о ситуации с празднованием еврейского Нового года в Умани: мы понимаем все риски, связанные с таким массовым празднованием. К сожалению, мы пока не можем себе позволить такие риски, поэтому будут введены технические ограничения, и по сути, празднования, каким оно было в форме последних лет, не будет», - сказал Аваков.
По его словам, украинские дипломаты уже провели консультации с правительствами тех стран, откуда обычно едет наибольшее количество верующих паломников. Министр предупредил, что будут найдены решения для тех, кто не считается с общественными интересами. Что прозвучало явным намеком на меры по запрету на въезд в Украину на несколько лет, о чем уже власти говорили ранее.
17 августа городской голова Умани Александр Цебрий уже заявлял, что в случае массового наплыва паломников-хасидов на празднование Рош ха-Шана, он будет готов заблокировать въезды в город.
Празднование нового года брацлавскими хасидами в этом году особенное — в 2020- исполняется 220 лет со дня смерти цадика Нахмана.
Два года назад в Умань съехались около 100 тысяч его последователей, многие были с семьями. Таким образом, население города на эти дни увеличивается почти в два раза.
Для жителей города два дня еврейского праздника — время для очень хорошего бизнеса.
Паломники, как правило, появляются здесь за 4 дня до Рош ха-Шана. Многие горожане сдают приезжим квартиры, дома, в это время поднимаются цены и на кошерное питание для гостей.
Празднуется новый год шумно — хасиды употребляют спиртное, закусывают, громко поют и танцуют на улицах. Есть и такое, что городские власти не успевают убирать улицы, вывозить мусор. Но быстрая прибыль все же компенсирует неудобства.
В этом году опасения новой вспышки коронавируса перевешивает бизнес-расчеты. Здоровье все же не купишь.