Армен Хачатурян ответил Сержу Саргсяну: “Армения потеряла во время столкновений с Азербайджаном свыше 20 постов”

Сразу после заявлений экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянская армия «одержала победу» в апрельской войне 2016 года, разоблачительные заявления посыпались уже от представителей правящей партии «Мой шаг» Никола Пашиняна. Так представитель этой партии Армен Хачатурян в интервью «Радио Азатутюн» заявил, что в ходе этой «победы» армянские силы потеряли свыше 20 постов в Нагорном Карабах е.

«Заявление председателя комиссии Андраника Кочаряна о потере более 20 позиций аргументировано объяснениями приглашенных в комиссию бывших и нынешних чиновников сферы обороны. То есть, Андраник Кочарян не просто так в результате своих изучений озвучил это число, об этом сообщили те люди, которые явились в комиссию, и это стало известно по результатам работы комиссии. Да, я также отмечаю, что в руках противника осталось более 20 позиций, и среди этих позиций есть такие, которые имеют стратегическое значение. Хотя позиция — это позиция, все позиции важны, но есть позиции, чья важность является стратегической, да, они остались в руках противника, и их больше 20», - сказал Хачатрян.

Напомним, во время трехчасовой пресс-конференции Саргсян опроверг заявление председателя следственной комиссии Андраника Кочарян о потерях Армении в период апрельской войны. Однако вместе с этим6 Серж Саргсян не предоставил конкретную информацию о числе потерянных позиций.

Другой член следственной комиссии, депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Рубик Степанян также утверждает, что армянская сторона потеряла в апрельской войне более двух десятков позиций, и не понимает, почему Саргсян опровергает эту информацию.

«На самом деле мы потеряли эти позиции, ту самую важную позицию вообще потеряли, но почему он это отрицает, я не знаю», - сказал Степанян.

На уточняющий вопрос Радио Азатутюн о численность этих позиций, оппозиционный депутат ответил: «Да, мы фактически потеряли более двух десятков позиций. Мы обосновали это и в апрельской комиссии».

Рубик Степанян удивлен: можно ли называть это победой, когда мы только на позициях потеряли десятки человек, плюс к тому потеряли территории, в результате чего село Талыш стало мишенью противника.

Член следственной комиссии от правящей фракции «Мой шаг» Армен Хачатрян, согласен с оппозиционным коллегой.

«Здесь однозначно заявлять, что мы победили… я с этим совсем не согласен. Правильно мнение о том, что если мы одержим еще несколько таких побед, то потеряем Степанакерт (Ханкенди – ред.). Если каждую победу мы должны одерживать с территориальными потерями, это означает, что мы идем в неверном направлении», - отметил Хачатрян.