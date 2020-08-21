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Haqqin.az следит за развитием ситуации в мире в борьбе с пандемией. После недолгого оптимистичного периода уменьшения заболеваний, в отсутствие вакцины, снова происходят вспышки заболеваний коронавируса. Чаще всего, это результат открытия границ, возобновления полетов самолетами на курорты Средиземноморья. Такие факты зафиксированы во Франции, Италии, Испании, Черногории, Хорватии, Греции, других странах юга Европы. В то же время, например, Латвия сейчас, после нескольких случаев всплеска заражений коронавирусом, все же выглядит предпочтительнее всех стран Евросоюза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Здесь показатели по числу заболеваний на 100 тысяч населения самые низкие — 3,6 случая. У ее соседей — Литвы 12,5, а в Эстонии — 7,1. Кстати, за все время пандемии в Латвии значительно меньше, чем в двух других странах Балтии, заболевших, а также летальных исходов.

Польша снова внесена в так называемую «красную зону» - здесь отмечен резкий скачок вновь инфицированных и составляет 25,9 случая на 100 тысяч населения. Так что, тем, кто возвращается из этой страны в Латвию, а еще через 20 других государств стран ЕС или ЕЭЗ, плюс через Монако, Сан-Марино, Андорру, должны будут «сесть» на двухнедельную самоизоляцию. Об этом пишут латвийские медиа. В Западном полушарии также продолжается борьба с коронавирусом. В Соединенных Штатах успехами уже может похвастаться Нью-Йорк. В течение последних суток в больницы города поступило меньше всего пациентов с диагнозом Covid-19 с начала пандемии. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в четверг подтвердил, что число заболевших, помещенных в лечебные учреждения упало до 518, и стало самым низким показателем с 18 марта. А в отделениях интенсивной терапии количество пациентов снизилось до 120, уровень не наблюдавшийся здесь с 16 марта.

«Продолжающаяся тяжелая борьба нашего штата с Covid-19 потребовала огромной, тяжелой работы и дисциплины со стороны всех ньюйоркцев. Мы видим результаты этого», - сказал Куомо. В Нью-Йорке за минувшие сутки проведено 80 тысяч 984 теста на коронавирус, и только 601 дал положительный результат, что составило всего 0,74 процента. Этот результат показывает, что вот уже 13 дней показатель заболеваний в штате держится на уровне 1 процента. Губернатор сказал: «Хочу похвалить ньюйоркцев за соблюдение основных ежедневных установок поведения — социальной дистанции, мытья рук и ношения масок. Это имеет огромное влияние на нашу способность уменьшить распространение вируса, спасти жизни, снизить уровень заражений в штате — с одного из самых высоких в нашей стране, до одного из самых низких», - объяснил успехи губернатор. При этом он предупредил о недопустимости самоуспокоения после достижения результата. Напомним, что распоряжение губернатора от 17 апреля предусматривало ношение защитных масок всеми людьми старше 2 лет в общественных местах, где нет возможности соблюдать дистанцию. В своем интервью местной радиостанции WAMS он признал такое решение ошибочным, если бы оно касалось все жителей штата, так как могло привести к «драматичной разнице» в борьбе с пандемией. Об этом сообщил корреспондент агентства PAP из Нью-Йорка. Тревожные новости поступили из Италии и Франции. Здесь только что отмечены новые очаги опасной инфекции. Так, в Италии вспышки зафиксированы в 1000 местах, где заразились 845 человек. При этом средний возраст заболевших снизился до 30 лет. Такого высокого количества зараженных на Апеннинах не фиксировалось с середины мая, когда еще действовали жесткие карантинные меры и были запрещены поездки между регионами Италии.

В итальянском обществе уже прозвучали опасения о возможном сдвиге начала учебного года в школах с 14 сентября на более позднее время, а также об угрозе выборам в местные самоуправления и референдуму по уменьшению числа парламентариев. Об этом первым заявил советник министерства здравоохранения страны Вальтер Риччарди. Однако он отказался от своих опасений после публичного демарша министра образования Лючии Аззолины, которая не ставит под сомнение начало учебного года в назначенный срок. Риска заражений боятся власти туристических мест Италии, где трудно добиться ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Недавно разрешилась ситуация с 400 туристов в архипелаге Маддалена у берегов острова Сардиния. Здесь их освободили из принудительного карантина после того, как один из работников туристической фирмы заболел и попал в больницу. Там было зафиксировано 26 случаев заражения. Заболевшие были немедленно изолированы. Остальные же прошли тестирование, и, к их радости, были получены негативные результаты.