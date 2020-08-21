Трудно представить истинные масштабы и всю глубину нового глобального экономического кризиса. Пандемия коронавируса еще далека от завершения, говорят даже еще о предстоящих нескольких ее волнах. Но ущерб, нанесенный глобальной экономике, уже измеряется в триллионах долларов. Правительства многих стран, в том числе и развитых, выделяют все новые миллиарды и триллионы долларов, чтобы смягчить нанесенный населению и бизнесу ущерб. А кривые макроэкономических показателей никак не остановят свое падение.

И на таком вот критическом фоне президент Ильхам Алиев выступает с неожиданным заявлением: экономика Азербайджана устойчива к любому кризису, власти страны выполнят все социальные обязательства. Достаточно громкое и амбициозное заявление, чтобы не остановиться на нем подробно. Что побудило главу государства выступить с таким заявлением и насколько это соответствует действительности?

Казалось бы, каждый гражданин страны – от детей до стариков – испытал на себе все «прелести» введенных из-за пандемии ограничений. Многие лишились полностью или частично заработков, никуда не сходишь, даже чтобы выйти из дома нужно разрешение. Но вот смягчили ограничения, и люди потекли на пляжи, в открытые рестораны и кафе. Да так, что мест там уже не хватает. Многие с нетерпением ожидают открытия путей сообщения в традиционные зоны отдыха. С одной стороны, можно понять людей, измученных жесткими правилами коронарежима. Но, с другой стороны, откуда у людей свободные деньги на отдых и развлечения после полугодовых строгих карантинных ограничений и безработицы? Значит принятые государством меры социальной поддержки населения и помощи бизнесу не прошли бесследно.

Однако сегодня после принятых превентивных мер мы констатируем социальную стабилизацию. А глава государства сделал свое заявление в дни, когда в Милли Меджлисе обсуждался вопрос корректировки параметров госбюджета. Основной финансовый документ государства – госбюджет – подвергался серьезной ревизии, причем невообразимо основательной и, на первый взгляд, трудноисполнимой. Представить себе даже трудно, как при резко снижающихся доходах бюджета можно еще больше увеличивать его расходную часть. Такое могут себе позволить США, включив свой неконтролируемый печатный станок. Можно, правда, еще влезть в долги. Но первой возможности у Азербайджана нет, а долги, по решению президента, принято сокращать, а не увеличивать.

В любом случае корректировка бюджета в сторону роста социальных расходов еще раз показывает желание властей поддержать каждого гражданина Азербайджана в столь непростое время. В то же время бюджет, каким бы он ни был, должен быть сбалансированным, расходы должны быть обеспечены какими-то деньгами. Недостающие миллиарды манатов решено взять в Нефтяном фонде, трансферты из которого теперь составляют уже более половины всех доходов бюджета. Вот так, не влезая в долги, правительство берет нехватающие для относительно нормальной жизни страны миллиарды манатов из своих же запасов, отложенных на черный день.

Конечно, снижение доходов и рост расходов заставили правительство пересмотреть бюджет, внести коррективы и оказать гражданам максимальную помощь. Предложение правительства - снизить заложенную в бюджет цену на нефть сразу на 20 долларов за баррель - до 35 долларов вместо 55 долларов за баррель. И теперь до конца года оно будет планировать свои расходы на основе этой цифры. Вот так, буквально на пальцах, глава государства показал, что Азербайджан готов к любому кризису. И признаемся честно, таких экономик, готовых к любому кризису, в мире сегодня немного.

"Мы создали прочный фундамент и предпринимаем правильные шаги в связи с любым кризисом, и даже при цене на нефть в 35 долларов за баррель, - отметил президент Ильхам Алиев. - Азербайджан выполнит все социальные обязательства, реализует необходимые нашей стране инфраструктурные проекты, организует дополнительные средства для укрепления нашего военного потенциала. В первую очередь будут рассматриваться социальные и другие проекты".

Подобные высказывания из уст главы государства мы слышим в последнее время довольно часто. Спокойно, убедительно, на конкретных примерах Ильхам Алиев говорит о необходимости смягчения ущерба от пандемии, принятых с этой целью мерах и их результатах. Кто-то может принять их за отчуждение от реальной действительности. Но сравнение с высказываниями глав других государств, не добившихся и половины таких успехов, как Азербайджан, показывает, что это не так...