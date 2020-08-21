Впервые за 14 веков шииты не будут оплакивать имама Хусейна в мечетях суровая пандемия
У мусульман всего мира наступил священный месяц Мухаррам, когда многие исповедующие ислам придерживаются поста, совершают паломничество к святыням, раздают милостыню. Главное событие Мухаррама – Ашура, день траура по погибшим мученической смертью 14 веков назад внуку пророка Мухаммада — имаму Хусейну, его брату Аббасу и войску из 70 шехидов. В память о них по всему мусульманскому миру проходят обрядовые церемонии и многолюдные шествия.
И в прежние времена в Мухаррам из-за летней жары и массового скопления людей случались вспышки инфекции, а в этом пандемическом году врачи в странах с преимущественно мусульманским населением по понятной причине ждут мероприятий Ашуры с неподдельной тревогой. Даже минздрав такой сугубо исламской страны, как Иран, обратился к населению с предупреждением, что следование обрядам не исключает мер, предохраняющих от коронавирусного заражения – масок, социальной дистанции и др., а лучше вообще воздержаться от обрядов и не собираться в многочисленные толпы, тем более что в ИРИ Covid-19 свирепствует с особой силой. Официально в Иране каждый день умирают 200 человек, а число заразившихся приближается к 400 тысячам.
Несмотря на то, что месяц Мухаррам в Иране является не просто временем памяти почитаемого шиитами Имама Хусейна, а идеологической базой государственной политики страны, Тегеран все же под непосильным грузом стечения обстоятельств отменил службу в мечетях и напомил, что передвижение миллионов людей по стране и пренебрежение требованиями карантина со стороны властей во время праздника Новруз способствовало нынешней крайне драматической ситуации.
«Если на фоне ужасающей эпидемии в Иране будут отмечать месяц Мухаррам так, как это было до сих пор, то это грозит катастрофическими последствиями и для самой страны и всего региона», - с уверенностью заявила haqqin.az российский иранист Елена Дунаева.
«В месяц Мухаррам в Иране проводится целая программа мероприятий. В это время по всей стране традиционно проходят собирающие десятки тысяч людей церемонии. Разыгрываются спектакли о событиях в день Ашуры. В дома приглашают специальных чтецов Корана, проводят общие моления. Все эти массовые ритуалы несут не только религиозный, но и политический смысл. Надо сказать, что исторически очень много ключевых политических событий в Иране начинались именно с Ашуры, где на церемониях звучали политические лозунги. Так было с началом революции 1905 года, а особенно активные антиправительственные действия произошли именно в Мухаррам во время революции 1978 года», - отметила Е.Дунаева.
В то же время, как указывает эксперт, Мухаррам имеет для страны и немалую экономическую составляющую. Дело в том, что траурные церемонии проводят в множестве святых мест, куда стекаются миллионы людей. Там же открываются ярмарки, и эти регионы получают солидную прибыль. Сейчас Иран в сложном экономическом положении. Авиасообщение с внешним миром закрыто, отчего резко упали доходы от иностранного паломничества. Открыты единичные пограничные проходы в соседние страны. Так что, несмотря на разумные доводы правительственных чиновник, врачей и социологов, что не нужно проводить массовые церемонии, а следует придерживаться противоэпидемических протоколов, общественность все еще не может отказаться от проведения обрядов в Мухаррам.
«Надо учесть и то, что масочный режим установлен только в ряде иранских государственных учреждений. В транспорте, торговых центрах, маркетах маски не надевают. Понятно, что на религиозных процессиях, которые в Мухаррам проходят в течение нескольких дней и ночей, о социальной дистанцированности и масочном режиме говорить не приходится. Все это, естественно, даст еще более сильный всплеск инфицированности ковидом», - предвидит политолог.
Вместе с тем Е.Дунаева напоминает, что социально-экономическое положение в стране напряженное. Правительство не может компенсировать материальные потери населения от эпидемии ковида.
«А ведь в иранской печати утверждалось, что реальные цифры заболевших и умерших от ковида гораздо выше, чем официально обнародованные. Весь ужас ситуации в том, что траурные церемонии собирают в тесные, скученные толпы массу людей. В каждом квартале иранских городов есть специальные люди, которые организуют и проводят дневные и ночные религиозные шествия. Имамы в мехелле и домах проводят траурные песнопения и чтения, посвященные мученичеству имама Хусейна. И хотя даже ряд духовных лидеров в Куме и Мешхеде настоятельно советует все церемонии проводить у себя дома», - сказала эксперт.
К тому же, как считает востоковед, даже если в период Мухаррама удастся избежать массовых заражений, дальше ситуация может усугубиться, ведь на следующий месяц шииты проводят церемонию Арбаина, во время которой до 2,5 млн иранцев отправляются в Ирак, чтобы посетить могилу имама Хусейна. Длинные колонны людей от восточной иранской границы, городов Мешхед, Кум, Исфахан и др., проходя через южные регионы страны, отправляются в сторону Ирака и по заранее обговоренным пограничным пунктам переходят на иракскую территорию, чтобы на 40-й день гибели Имама Хусейна помолиться в мечетях святых городов Кербела и Неджеф. Это несет угрозу не просто переноса инфекции из провинции в провинцию, а поистине катастрофических последствий регионального масштаба, потому что в святые города Ирака будут подтягиваться шииты со всего ближнего Востока и Персидского залива - Сирии, Кувейта, Иордании, Турции и др.
«Беда в том, что официально в Иране не вводилось строгих ограничений, не запрещались свадьбы и церемонии похорон и поминок, - говорит Е.Дунаева. - Правительство Хасана Роухани между сохранением жизни людей и спасением экономики, видимо, выбирает второе. Карантинные ограничения ведут к сокращению экономической деятельности, остановке торговли, производства. Для Ирана, который остался без доходов от нефти, составлявших 80% вливаний в бюджет страны, строгий карантин смерти подобен. А с другой стороны, в ИРИ существует целая индустрия по приему паломников, проведению церемоний и т.д. Там крутятся деньги, которые приносят доходы как духовенству, так и связанному со святыми местами региональному бизнесу».