У мусульман всего мира наступил священный месяц Мухаррам, когда многие исповедующие ислам придерживаются поста, совершают паломничество к святыням, раздают милостыню. Главное событие Мухаррама – Ашура, день траура по погибшим мученической смертью 14 веков назад внуку пророка Мухаммада — имаму Хусейну, его брату Аббасу и войску из 70 шехидов. В память о них по всему мусульманскому миру проходят обрядовые церемонии и многолюдные шествия.

И в прежние времена в Мухаррам из-за летней жары и массового скопления людей случались вспышки инфекции, а в этом пандемическом году врачи в странах с преимущественно мусульманским населением по понятной причине ждут мероприятий Ашуры с неподдельной тревогой. Даже минздрав такой сугубо исламской страны, как Иран, обратился к населению с предупреждением, что следование обрядам не исключает мер, предохраняющих от коронавирусного заражения – масок, социальной дистанции и др., а лучше вообще воздержаться от обрядов и не собираться в многочисленные толпы, тем более что в ИРИ Covid-19 свирепствует с особой силой. Официально в Иране каждый день умирают 200 человек, а число заразившихся приближается к 400 тысячам.

Несмотря на то, что месяц Мухаррам в Иране является не просто временем памяти почитаемого шиитами Имама Хусейна, а идеологической базой государственной политики страны, Тегеран все же под непосильным грузом стечения обстоятельств отменил службу в мечетях и напомил, что передвижение миллионов людей по стране и пренебрежение требованиями карантина со стороны властей во время праздника Новруз способствовало нынешней крайне драматической ситуации.

«Если на фоне ужасающей эпидемии в Иране будут отмечать месяц Мухаррам так, как это было до сих пор, то это грозит катастрофическими последствиями и для самой страны и всего региона», - с уверенностью заявила haqqin.az российский иранист Елена Дунаева.

«В месяц Мухаррам в Иране проводится целая программа мероприятий. В это время по всей стране традиционно проходят собирающие десятки тысяч людей церемонии. Разыгрываются спектакли о событиях в день Ашуры. В дома приглашают специальных чтецов Корана, проводят общие моления. Все эти массовые ритуалы несут не только религиозный, но и политический смысл. Надо сказать, что исторически очень много ключевых политических событий в Иране начинались именно с Ашуры, где на церемониях звучали политические лозунги. Так было с началом революции 1905 года, а особенно активные антиправительственные действия произошли именно в Мухаррам во время революции 1978 года», - отметила Е.Дунаева.

В то же время, как указывает эксперт, Мухаррам имеет для страны и немалую экономическую составляющую. Дело в том, что траурные церемонии проводят в множестве святых мест, куда стекаются миллионы людей. Там же открываются ярмарки, и эти регионы получают солидную прибыль. Сейчас Иран в сложном экономическом положении. Авиасообщение с внешним миром закрыто, отчего резко упали доходы от иностранного паломничества. Открыты единичные пограничные проходы в соседние страны. Так что, несмотря на разумные доводы правительственных чиновник, врачей и социологов, что не нужно проводить массовые церемонии, а следует придерживаться противоэпидемических протоколов, общественность все еще не может отказаться от проведения обрядов в Мухаррам.