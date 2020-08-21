Самолет с Навальным вылетел в Германию

Уточняется, что время пути составит порядка пяти часов. Врачи немецкой клиники продолжат диагностику и лечение оппозиционера. Его состояние сейчас стабильно.

Медицинский борт забрал оппозиционера Алексея Навального из аэропорта в Омске и успешно вылетел в Германию. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что супруга Навального Юлия подписала согласие на то, что она осведомлена о риске ухудшения состояния мужа при перелете. При этом медики из Германии взяли на себя ответственность за жизнь пациента на борту.

Предполагалось, что рейс с находящимся в коме оппозиционером отправится 21 августа вечером. Однако, по правилам немецкого профсоюза авиаперевозчиков, после длительного перелета пилотам полагается отдых. Вылет пришлось отложить до утра 22 августа.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В качестве предварительного диагноза ему поставили «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. Сейчас основной диагноз, поставленный Навальному, — «нарушение обмена веществ».