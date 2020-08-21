Минобороны: армяне продолжают обстрел азербайджанских позиций

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 34 раза, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 34 раза", - отметили в Минобороны.

По данным ведомства, С позиций, расположенных в селe Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селe Агдам Товузского района, в селe Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

"Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Сарыджалы, Аджарлы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов", - отмечает Минобороны.