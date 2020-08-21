Офицер американского спецназа, служивший в Азербайджане, был агентом России

Федеральная прокуратура штата Вирджиния предъявила обвинения в шпионаже в пользу России Питеру Деббинсу, бывшему служащему сил специального назначения армии США, известных как "зеленые береты". Как утверждает обвинение, он добровольно решил помогать российской военной разведке, передает BBC News.

Как утверждает обвинение, 45-летний Питер Рафаел Дзибински Деббинс добровольно предложил свои услуги российской военной разведке еще в 1996 году, заявив, что считает себя "сыном России" и готов служить ей.

"Деббинс был уверен, что Соединенные Штаты чрезмерно доминируют в мире и их влияние должно быть ограничено", - сообщили в прокуратуре.

Согласно обвинительному заключению, Деббинс поддерживал контакты с российскими представителями с 1996 года, когда он был студентом в Университете Миннесоты, до 2011 года. В 1997 году, по утверждению прокуратуры, он подписал обязательство о сотрудничестве с российской военной разведкой, получив кодовое имя Икар Лешников.

Сначала Деббинс отказывался получать деньги за передаваемую информацию, но в итоге согласился на небольшую плату. Суммы пока не раскрываются.

Мать обвиняемого родилась в Советском Союзе, а сам он встретил будущую жену во время поездки в Челябинск. Свадьба состоялась в 1997 году.

Во время службы в спецназе Деббинс получил допуск сначала к секретной, а затем и к совершенно секретной информации, следует из обвинения.

В 1998 году он был направлен в подразделение химической защиты "зеленых беретов" в Южной Корее, а затем служил в составе групп американского спецназа в Азербайджане и Грузии. Прокуратура считает, что он передавал российской стороне информацию об этих подразделениях, включая имена офицеров, а также данные об их деятельности в республиках бывшего СССР.

В 2008 году он ушел в отставку, но в течение еще нескольких лет продолжал поддерживать контакты с российской военной разведкой.

Арест Деббинса стал уже вторым по счету шпионским скандалом в США на этой неделе. Ранее министерство юстиции США объявило об аресте на Гавайях бывшего сотрудника ЦРУ по обвинению в шпионаже в пользу Китая.

Первое заседание суда в Вирджинии по делу бывшего "зеленого берета" пройдет 24 августа. По совокупности обвинений Деббинсу грозит пожизненное заключение.